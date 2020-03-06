На Samsung, Apple и Huawei приходится половина мирового рынка смартфонов

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С оглядкой на последние статистические данные, выпущенные компанией Counterpoint Technology Market Research, можно смело сказать, что половина рынка смартфонов — это рынок на троих, здесь правят бал Samsung, Huawei и Apple. По итогам четвертого квартала прошлого года все три компании ушли в отрыв от прочих конкурентов.

За последние три месяца 2019 года на рынок было поставлено 401,1 млн трубок, что на 2% больше, чем годом ранее. Лидером по объему отгруженных смартфонов стали Apple и Samsung, которые контролируют 18% доли рынка.

Замкнула тройку лидеров Huawei, чья доля составила 14% и это при условии сокращения спроса на ее устройства на глобальном рынке на 6%. А вот у себя на родине китайская компания сумела нарастить отгрузку мобильников на 12% в годовом исчислении.

В итоге, по состоянию на начало 2020 года три вышеуказанных компании контролировали 50% мирового рынка смартфонов. На четвертом месте оказалась Xiaomi с долей рынка 8% и годовым приростом поставок 28%. В топ-5 сумела попасть и Vivo, которая также контролирует 8% рынка смартфонов. И это впервые с 2015 года, когда Vivo сумела обойти другую «дочку» BBK — Oppo.

Если рассматривать рынок Китая, то здесь наблюдается снижение поставок смартфонов на 10%, тогда как в Африке они выросли на 14% и Индии на 12% в годовом исчислении. На рынке Европы лидерами являются Samsung и Apple с долей 27% и в Латинской Америке доминирует Samsung (34%). На первом месте в табеле рангов южнокорейский гигант на Ближнем Востоке и в Африке, оставивший позади Huawei и Tecno.

Источник: news.mydrivers.com