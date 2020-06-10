На Samsung Unpacked неожиданно покажут ещё один смартфон. Он не принадлежит к линейкам Note и Fold

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Авторитетный инсайдер Джон Проссер назвал все три смартфона, которые будут представлены на грядущем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked. Он также подтвердил дату проведения презентации и огласил день открытия предзаказов.

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Помимо Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20, про которые мы уже писали, Samsung готовит ещё один интересный анонс. Третьим смартфоном станет 5G версия хорошо всем знакомого Galaxy Z Flip - самого дешёвого на данный момент складного телефона.

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По словам Проссера, презентация новинок должно состояться 5 августа, а оформить заказ на любой из представленных смартфонов вы сможете 20 августа.

Напомним, что помимо Galaxy Z Flip 5G бренд готовит Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20. Второе поколение складного смартфона от Samsung получит новое стекло UTG и обновит аппаратную часть. Galaxy Note 20 тоже не должен сильно удивить, мы ожидаем, что смартфон станет просто доработанной версией Note 10, в которой также реализуют фишки из Galaxy S20.

Кроме смартфонов, Samsung также готовит новое поколение Galaxy Watch и беспроводные наушники бобовидной формы, но пока нет информации о том, покажут ли их на Unpacked, или презентация произойдёт раньше.

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Источник: GSMarena