На сайте TENAA найдены изображения Oppo Reno Ace 2

133

Не секрет, что готовится к анонсу Oppo Reno Ace 2. Инсайдеры уже успели слить в сеть фото тыльной стороны новинки, а также разузнать некоторые детали о ней. Теперь же смартфон был замечен на просторах сертификационного агентства TENAA. Это позволило оценить его вешний вид.

Подтверждается, что Oppo Reno Ace 2 получит круглой формы тыльную камеру с четырьмя датчиками изображения. Светодиодная вспышка вынесена за пределы основного блока. Обращает на себя внимание дисплей с достаточно большим отверстием под фронталку. Компания примкнула к тем, кто предпочитает врезать селфи-модули в круглые отверстия.

На данный момент TENAA не приводит характеристик Oppo Reno Ace 2, но почти наверняка они не заставят себя долго ждать. Перечень спецификаций должен появиться на сайте сертификационного ведомства в скором времени.

По тем сведениям, которые ранее встречались в сети, смартфон должен получить флагманский чип Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 и фирменную технологию быстрой зарядки мощностью не менее 65 Вт. Ожидается, что предпочтение будет отдано OLED-панели с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, а вес устройства составит около 190 грамм.

Сегодня вице-президент Oppo заявил о планах компании представить в этом году технологию беспроводной зарядки на 40 Вт. Не исключено, что Oppo Reno Ace 2 станет вторым смартфоном с поддержкой такой скоростной зарядки без проводов вслед за Huawei P40 Pro+.

Источник: fonearena