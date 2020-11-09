На старых Android-смартфонах перестанут открываться треть сайтов в 2021 году

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В 2021 году Android-старичкам придется искать пути работы с третью всех сайтов

Нужно признать, что в последнее время Google предпринимает серьезные усилия для того, чтобы производители смартфонов активнее обновляли свои устройства до актуальных версий Android. Тем не менее на сегодняшний день есть еще немалая доля гаджетов, которые работают на старых версиях зеленого робота и уже в следующем году они могут столкнуться с проблемами.

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Уже с сентября 2021 года смартфоны, которые не получали обновление с 2016 года, могут столкнуться с тем, что большое количество сайтов откажут им в доступе. А все по причине того, что осенью следующего года заканчивается срок действия сертификата IdenTrust «DST Root X3». Сайты, которые в своей работе используют протокол HTTPS, предоставляют устройствам доступ к ним только при наличии этого специального сертификата. Нет его или истек срок действия — в доступе к сайту будет отказано.

1 сентября 2021 года истекает срок действия сертификата IdenTrust «DST Root X3», который принадлежит компании Let's Encrypt. Продлевать период его действия она не намерена. Это приведет к тому, что смартфоны, работающие под управлением Android 7.1 и ниже не смогут посещать сайты с использованием сертификата IdenTrust «DST Root X3». Интернет-доменов, работающих с этим сертификатом, на сегодня насчитывается 33,8% от всех существующих сайтов. Вот и получается, что у владельцев старых устройств могут возникнуть проблемы с доступом к 1/3 всех существующих сайтов. Ведь они не поддерживают новый сертификат ISRG Root X1, который открывает доступ к сайтам.

Обходные варианты есть. Самый простой и действенный — работать с мобильным браузером Firefox, обладающий собственным хранилищем сертификатов, включая тот, что принадлежит Let's Encrypt. Для сайтов и служб по-прежнему будет существовать возможность создания сертификатов с перекрестной подписью, но только до сентября.

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Источник: androidpolice