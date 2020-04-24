На те же грабли? Apple замедляет iPhone SE 2020?

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Выпуск iPhone SE 2020 фанаты компании восприняли слишком оптимистично. Многие посчитали, что Apple вновь всех переиграла и сделала хит продаж. Пожалуй, наибольший восторг вызывал тот факт, что компактное устройство оснащено чипом A13 Bionic. Это тот же процессор, что стоит в смартфонах серии iPhone 11, а это означает, что «бюджетный айфон» такой же мощный, как и актуальные устройства компании.

Но на деле все оказалось не столь однозначным. Первые результаты прогонки iPhone SE 2020 в бенчмарках, которые, по идее, должны были стать подтверждением могущества новинки, принесли разочарование. По итогам прогонки смартфона в AnTuTu он не смог преодолеть рубеж в 500 тысяч «попугаев», показав результат 492 166 баллов. Тогда как модели серии iPhone 11 уверено набирают более 515 тысяч «попугаев».

По своей производительности GPU и CPU ближе к iPhone XS и iPhone XS Max, построенные на базе A12 Bionic. Только скорость памяти — единственный показатель сравнимый с iPhone 11.

Тот факт, что iPhone SE 2020 по производительности не дотягивает до актуальных флагманов Apple кто-то склонен трактовать, что в арсенале компактного мобильника всего 3 Гб оперативной памяти. А кто-то считает, что компания намерено снижает производительность новинки.

Насколько умышленное замедление работы iPhone SE 2020 станет критичным недостатком для пользователей, покажут продажи. Но вряд ли фанаты компании откажутся от покупки новинки, ведь в своей ценовой категории «бюджетный айфон» остается самым мощным смартфоном.

Источник: gsmarena