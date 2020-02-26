На видео показали LG V60 ThinQ

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Мобильное подразделение LG мечется, терпит убытки, но продолжает выпускать смартфоны. По привычке мы ждали очередной корейский флагман на MWC 2020, но выставку отменили. Впрочем, еще до того, как об этом стало известно, LG была среди тех компаний, которая отказалась ехать в Барселону из-за бушующей эпидемии коронавируса.









Известно, что в числе дебютантов должен был быть флагман LG V60 ThinQ. Когда стоит ждать его премьеру, не сообщается. Но вот взглянуть на него мы можем уже сейчас. На YouTube-канале PBKreviews появился ролик, где в главной роли снялся LG V60 ThinQ.





Короткометражка подтверждает, что флагман получит дисплей с тонкими рамками и каплевидной выемкой под фронтальную камеру. Правда, подбородок не будет отличаться изяществом. На тыльной стороне предпочли установить горизонтальный блок основной камеры, которая получила несколько датчиков изображения и светодиодную вспышку.









Известно, что LG V60 ThinQ предложит флагманский чип Snapdragon 865, 6/8 Гб оперативной памяти, операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку.





Источник: 9to5google.com







