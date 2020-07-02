На Xiaomi Mi Note 10 Lite и прочие полезные вещицы есть скидки

294

Рост цен уже стал объективной реальностью. А-бренды, как всегда, возглавили этот тренд, но и китайские компании не стали сильно отставать и откладывать в долгий ящик повышение цен на свои товары. Все это привело к тому, что в последние время на фоне кризиса народные массы не очень охотно покупают что-то из электроники, сосредоточившись на приобретении более нужных вещей.

Со своей стороны, мы постоянно призываем минимизировать траты на покупку техники за счет приобретения товаров на распродажах и по скидкам. А чтобы вы могли быстро и легко найти предложения он интернет-магазинов, неустанно трудится Telegram-канал Andro price. Там вы найдете актуальные предложения каждого дня. Все что от вас требуется — просматривать регулярно ленту и, возможно, среди вороха предложений вы найдете что-то стоящее и для себя. По уже сложившейся традиции предлагаем три самых интересных предложения сегодняшнего дня.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Характеристики: Snapdragon 730, 6.47" AMOLED, MIUI 11, аккум. 5260 мАч, NFC, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $257,26 - https://lite.al/aO5X_Y

Промокод "PLUSSALE"

Смарт-камера панорамная Mijia IMILAB

Характеристики: GMSXJ16A, Mijia APP, угол обзора 360°, 1080P, хранение в "Облаке" (7 дней), цвет белый

Цена: $21,99 (+ доставка) - https://lite.al/tEDC9

Промокод "BGIMIG16"

Yuemi One-Axis Gimbal Stabilizer

Характеристики: YMZPG002, универсальное крепление, 460 мАч, Micro-USB

Цена: $39,99 (+ доставка) - https://fas.st/t325lz

Промокод "BGYMSS"