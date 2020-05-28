Началось массовые производство Galaxy Fold 2. Когда презентация?

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Несмотря на многочисленные проблемы, преследующие складные смартфоны Samsung, их устройства на этом рынке признаны достаточно успешными. У складных смартфонов Samsung Galaxy Fold и Z Flip почти нет аналогов, что также играет на руку южнокорейскому холдингу. Теперь становится ясно, что Samsung скоро покажет ещё одно складное устройство - Galaxy Fold 2.

Началось массовое производство Galaxy Fold 2

По данным источников из Южной Кореи, техногигант уже начал производство новой версии своего складного смартфона. Если всё пойдёт по плану, презентацию стоит ждать где-то в августе. Скорее всего Fold 2 представят вместе с серией Galaxy Note 20, выпуск который также запланирован на конец лета. К сожалению, пока нет точных подробностей о технической части телефона, но можно предположить, что Fold 2 будет использовать Ultra Thing Glass (UTG) - материал, из которого был изготовлен дисплей Galaxy Z Flip.

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Помимо серьёзного обновления начинки, сразу несколько факторов говорит о том, что Galaxy Fold 2 станет стоить меньше. Помимо этого устройство последует нынешнему тренду и будет обладать экраном с высокой частотой обновления. Если верить прогнозам аналитиков, будет произведено 2,5 - 3 миллиона единиц смартфона. Эти показатели в несколько раз больше, чем у оригинальной версии складного флагмана.

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