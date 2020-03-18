Narzo — новая линейка смартфонов Realme

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С мая 2018 года на рынке присутствует бренд Realme, который ориентирован на молодежную аудиторию и главной его целью на первых порах было завоевание рынка Индии. «Родителем» компании считается Oppo, которая входит в число «отпрысков» BBK Electronics Corporation. Нужно отдать должное новичку — за короткое время он стал успешен в своей нише и стал серьезным игроком в Индии.

Через время в Realme захотели большей известности и масштабировать свой бизнес, не ограничиваясь пределами Индии. В ее модельном ряду появились флагманы, в которых постарались соединить топовые черты и доступную стоимость. А также устройства компании начали появляться в Китае и на рынке Европы.

Очередная цель — вывод на рынок новой линейки смартфонов Narzo. Она станет частью модельного ряда компании и дополнит уже существующие серии Pro, X, U и C.

Ожидается, что это будут молодежно ориентированные аппараты и их задача конкурировать с продуктами Redmi и Poco. Когда состоится дебют новой серии, точной информации нет. Но, по слухам, свой путь на рынке новая линейка начнет с дебюта двух смартфонов.

Источник: 91mobiles