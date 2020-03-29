Нас ждет анонс Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi Note 10 Lite?

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Лайт-версии флагманов предлагают для тех, кто засматривается на топовую начинку, но не готов тратиться на покупку дорогих флагманов. Здесь производители упрощают ряд параметров и выходит недорогой компромисс. Не исключением может стать Xiaomi Mi Note 10 Lite, который может позиционироваться как лайт-вариант первого смартфона с 108 Мп камерой.

Информация об этой модели поступила от инсайдера Судханшу Амборхе. Ему удалось раздобыть сведения об устройстве с индексом M2002F4LG. Он обладает чипом Snapdragon 730, аккумулятором емкостью 5260 мАч, быстрой 30-ваттной зарядкой, ОС Android 10 и дисплеем диагональю 6,47 дюйма. Как и старшая модель, основная камера получила 5 датчиков, но они попроще: 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

А в недрах базы данных Geekbench 5.1.0 были обнаружены результаты теста смартфона Xiaomi Mi 10T. Причем итоги испытаний появились в базе буквально сегодня, 29 марта. Бенчмарк идентифицировал, что смартфон построен на базе чипа Snapdragon 660, обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 9.

Очень странно видеть смартфон, базирующийся на платформе, которая была представлена почти три года назад и используется не актуальная десятая версия зеленого робота, а ее предшественница — девятая итерации. Серьезный скепсис вызывает сама возможность выхода смартфона под маркой Xiaomi с подобными характеристиками.

Кроме того, логично было предположить, что Xiaomi Mi 10T станет лишь глобальной версией Redmi K30. А приведенные параметры говорят об обратном.

Возможно, бенчмарк ошибся с параметрами, а реальные характеристики могут быть иными. Ждем больше информации о Xiaomi Mi 10T и, прежде всего, подтверждений, что такая модель действительно выйдет.

Источники: Geekbench, twitter

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