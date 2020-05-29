Нашли скидки на Redmi Airdots и игровую мышь Razer DeathAdder Essential

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Продолжаем тему скидок и распродаж. Сегодня сезонное или кратковременное снижение цен на различные товары стало частью повседневности. Когда встает вопрос совершить покупку какого-то гаджета мы непременно ищем, где его можно приобрести по минимальной цене и немного сэкономить.

Но поиск лучшего предложения требует много свободного времени, а его как раз у большинства из нас нет. Но это не повод откладывать шопинг на потом. Стоит подписаться на наш Telegram-канал Andro price и у вас появится возможность хоть каждый день что-то приобретать с выгодой для собственного кошелька. Здесь собраны действительно полезные и нужные скидки, позволяющие немного экономить. Возможно, вас будут мотивировать к покупке сегодняшний топ-3 самых актуальных предложений.

3-х осевой электронный стабилизатор для смартфона Feiyu Tech

Характеристики: VLOG Pocket, аккум. 1300мАч

Цена: $51,35 - https://lite.al/OrSfw

Скидка продавца $2.0 + купон магазина $1.0 + промокод "NRUJ5G7QUL5F"

Игровая мышь Razer DeathAdder Essential

Характеристики: 6400DPI, 5 програм. кнопок, длина кабеля 1.8м

Предложение для РФ

Цена: $18,53 - https://lite.bz/GL5_M1

Промокод "NNNDBDA"

Беспроводные наушники Redmi Airdots

Характеристики: TWSEJ04LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4, черные

Предложение для Украины

Цена: 459 грн - https://lite.bz/dNEjh