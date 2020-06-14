Насколько увеличилась средняя цена на смартфоны Samsung

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Цены на смартфоны неуклонно растут и особенно на флагманские устройства. Модели за $1000 уже стали делом привычным и уже мало, кого удивляет такое положение дел. Но не радует — точно.

Все выше и выше

В числе первых планку в 1000 баксов взяла и Samsung, отметившаяся в этом году выходом Galaxy S20 Ultra, который оценили в $1400 и самым дорогим устройством компании стал Galaxy Fold с ценником в районе $2000. К числу недешевых устройств компании также стоит причислить Galaxy Z Flip с ценником $1380.

Ценовая политика Samsung стала причиной того, что средняя цена на смартфоны компании выросла и стала самой высокой за последние 6 лет. Так, средняя цена мобильных устройств южнокорейского гиганта в первом квартале нынешнего года составила $292 и это на 8,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с 4 кварталом прошлого года прирост средней цены составил 20,7%.

Показатели прошлых лет

Показатель средней цены за первый квартал 2020 года оказался сопоставим с тем, который был зафиксирован во втором квартале 2014 года, когда средняя цена составила $297. Для сравнения этот показатель в 2017 году был равен $243, в 2018 — $251 и в 2019 — $247.

Несмотря на рост стоимости смартфонов, Samsung удалось удержать лидерство по итогам первого квартала нынешнего года, и ее выручка выросла на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: koreaherald

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