Наушники и колонка от Tronsmart по сниженной цене в честь распродажи 11.11!

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Tronsmart порадуют фанатов огромными скидками на новые TWS-наушники и беспроводную колонку.

Многие фанаты китайской техники знают и любят бренд Tronsmart. За годы своего существования компания смогла доказать, что качественную аудио-технику можно делать за более чем адекватный бюджет. В последнее время производитель особенно преуспел на почве беспроводных колонок и наушников – Tronsmart дает полную альтернативу более дорогим устройствам других брендов аналогичного качества.

В честь долгожданной распродажи в честь Дня холостяка (11.11) компания подготовила отличные ценники на несколько своих устройств, которые точно станут отличным подарком вашим родным, друзьям или же самому себе.

Первым товаром, участвующим в акции, являются крутые TWS-наушники Tronsmart Onyx Ace. Согласитесь, сейчас особенно популярен формат AirPods от Apple – все хотят качественную гарнитуру, с помощью которой можно вести разговоры по телефону без помех, а также с удовольствием послушать музыку, если появилось такое желание. Только вот AirPods не обладает таким привлекательным ценником, как Onyx Ace от Tronsmart. Наушники от Tronsmart уже доказали, что за меньшую стоимость можно получить тот же опыт использования.

Купить Tronsmart Onyx Ace за $19.79

Следующие по очереди – Tronsmart Apollo Bold. Эти TWS-наушники порадуют даже самых искушенных меломанов. Выполненные в стиле AirPods Pro, Apollo Bold предлагают функцию шумоподавления, отличный микрофон для четкой записи звука вашего голоса и шикарный звук. Естественно, ценник, по сравнению с другими брендами, также гораздо адекватнее.

Купить Tronsmart Apollo Bold за $89.99

На «десерт» компания подготовила мини-вариант своей суперпопулярной колонки – Tronsmart T6 – с лаконичным названием Tronsmart T6 Mini. Несмотря на сниженный ценник, колонка все еще выдает сочный и громкий звук с глубоким басом. А уменьшенный размер позволит брать колонку куда угодно.

Купить Tronsmart T6 Mini за $19.99

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