Найдено подтверждение, что Poco X2 (Pocophone X2) готовится к дебюту

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В этом году Xiaomi обособил бренд Poco, который неплохо поработал на подъем популярности китайской компании, выпустив всего один смартфон. Теперь Poco начнет, что называется с чистого листа и уже наверняка приготовлен план по выпуску новинок. Говорить о том, что смартфонов будет несколько, позволяют те утечки, что случились в последние дни.





Одной из новинок должен стать Poco X2 и инсайдеру Xiaomishka удалось найти подтверждение того, что эта модель выйдет. Зашифрованное послание пользователям было найдено в недавнем тизерном ролике, выпущенном компанией. Внимательно изучив ролик, Xiaomishka считает, что он содержит намек на выход Pco X2 и сделал скриншот, как подтверждение своего вывода.





В обсуждении темы инсайдер также высказался в пользу того, что, возможно, чтобы предложить конкурентный ценник, компания пойдет на установку чипа из 700 серии Snapdragon. Он напомнил, что Poco — это, прежде всего, мощное железо по доступной цене. Вот поэтому тут и могли пойти на то, чтобы предложить аппаратную платформу из субфлагманского сегмента Qualcomm.





Интересно, что ранее в сети появлялась информация, что компания может выпустить Poco F2 Lite, который должен получить Snapdragon 765. Если эти сведения достоверны, то маловероятно, что мы увидим две модели с одинаковым «железом». Для Poco X2 тогда должны присмотреть что-то другое.

Возможно, выбор падет на Snapdragon 720G? Но все это лишь предположения и прогнозы. Нам остается ждать официальной информации от Poco, чтобы точно знать, какие смартфоны выйдут под маркой теперь независимого бренда.





Источник: twitter.com