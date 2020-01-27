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Найдены первые подробности о фитнес-браслете Redmi

27.01.2020 300 0

Еще в ноябре прошлого года глава Redmi Лю Вейбинг заявил о том, что компания выйдет на рынок носимой электроники со своими смарт-часами. Но, как оказалось, первый шаг в новом для себя амплуа производитель сделает выпуском фитнес-трекера.

 

Найдены первые подробности о фитнес-браслете Redmi – фото 1


Характеристики и визуализация новинки были найдены в недрах приложения Mi Fit китайским инсайдером @Digital Chat Station. Судя по изображению, новинка получит типичный для фитнес-браслетов дизайн со съемной капсулой, куда встроены все «мозги» гаджета. Здесь установят небольшой экран с сенсорной кнопкой, выполненной в форме тонкой белой черточки.


Информация, найденная в приложении, указывает, что новинка предложит будильник, модуль NFC и датчик измерения частоты сердечных сокращений, а также посредством него можно будет управлять воспроизведением музыки.

 

Найдены первые подробности о фитнес-браслете Redmi


На данный момент Redmi не озвучивает время выхода первого фитнес-трекера под собственной маркой. Как и хранит она молчание о том, каким функционалом он сможет похвастаться.


Напомним, что свой браслет для фитнеса намерена выпустить и компания Realme, а его анонс случится в 2020 году. Похоже, что с выходом новинок от Redmi и Realme на рынке носимых устройств для фитнеса обострится конкуренция. Почти наверняка гаджеты будут играть в одном ценовом сегменте и пользователям предстоит нелегкая задача выбрать, чей продукт предпочесть. 


Источник: gizchina.com

Redmi фитнес-браслет
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2020

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Найдены первые подробности о фитнес-браслете Redmi