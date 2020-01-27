Найдены первые подробности о фитнес-браслете Redmi

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Еще в ноябре прошлого года глава Redmi Лю Вейбинг заявил о том, что компания выйдет на рынок носимой электроники со своими смарт-часами. Но, как оказалось, первый шаг в новом для себя амплуа производитель сделает выпуском фитнес-трекера.





Характеристики и визуализация новинки были найдены в недрах приложения Mi Fit китайским инсайдером @Digital Chat Station. Судя по изображению, новинка получит типичный для фитнес-браслетов дизайн со съемной капсулой, куда встроены все «мозги» гаджета. Здесь установят небольшой экран с сенсорной кнопкой, выполненной в форме тонкой белой черточки.





Информация, найденная в приложении, указывает, что новинка предложит будильник, модуль NFC и датчик измерения частоты сердечных сокращений, а также посредством него можно будет управлять воспроизведением музыки.









На данный момент Redmi не озвучивает время выхода первого фитнес-трекера под собственной маркой. Как и хранит она молчание о том, каким функционалом он сможет похвастаться.





Напомним, что свой браслет для фитнеса намерена выпустить и компания Realme, а его анонс случится в 2020 году. Похоже, что с выходом новинок от Redmi и Realme на рынке носимых устройств для фитнеса обострится конкуренция. Почти наверняка гаджеты будут играть в одном ценовом сегменте и пользователям предстоит нелегкая задача выбрать, чей продукт предпочесть.





Источник: gizchina.com