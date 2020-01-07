Назвали ценник на раскладушку Samsung с гибким дисплеем

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Смартфоны с гибкими дисплеями — один из трендов прошлого года. В этом году подобных устройств должно стать больше и ценники на них уже не должны быть столь заоблачными. Среди пионеров, выпустивших складной мобильник, значится компания Samsung.

На предстоящем 11 февраля мероприятии Unpacked южнокорейский гигант должен показать еще один смартфон со складной конструкцией, но на этот раз выбран форм-фактор раскладушки.

Сама Samsung заявляет, что на Unpacked она покажет инновационные устройства, которые сформируют направление развития индустрии смартфонов на предстоящее десятилетие. Скорее всего, прежде всего, дух новаторства будет воплощать себе как раз смартфон-раскладушка с гибким дисплеем.

Среди преимуществ этой новинки называют относительно низкий ценник. Ради удешевления компания пошла по пути отказа от 5G-модема и беспроводной зарядки. В итоге стоимость аппарата должна составить около $857 и это существенно меньше, чем Motorola просит за возрожденный Razr и сама Samsung за Galaxy Fold.

По слухам, новый складной смартфон Samsung получит гибкую 6,7-дюймовую матрицу с сверхпрочной полиамидной пленкой, чипсет Snapdragon 855, селфи-камеру на 10 Мп и сдвоенную основную камеру.

Источник: phonerena

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