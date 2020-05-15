Назвали ценники на Samsung Galaxy A21s

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Недавно стало понятно, что до конца мая модельный ряд Samsung может пополниться очередной новинкой — Galaxy A21s. Интересно, что только месяц назад состоялась премьера Galaxy A21 и вдруг компания решается на скорый запуск его усовершенствованной версии.





Чем продиктована такая спешка, достоверно неизвестно. Возможно, все дело в желании южнокорейского гиганта улучшить показатели по реализации устройств или же у смартфонов будет разная география продаж.





Тем временем инсайдер Судханшу Амборхе решил рассказать о том, к каким ценам на Samsung Galaxy A21s стоит быть готовыми. Так, по его информации, смартфон выйдет в двух модификациях с 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти, а ценники на них составят 200 евро и 230 евро соответственно. Напомним, что ранее ресурс Winfuture опубликовал информацию о характеристиках новинки, а также дал свой прогноз, что стоить она будет около 200 евро.





Смартфон должен предложить новый фирменный процессор Exynos 850, дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек, емкую батарейку на 5000 мАч, NFC, селфи-модуль на 13-мегапикселей и основную камеру с четырьмя датчиками на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Источник: twitter



