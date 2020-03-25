Где купить дешевле?

Назвали технологии, которые Redmi активно внедряла

25.03.2020 592 4

Вчера состоялась премьера Redmi K30 Pro, который стал самым недорогим смартфоном с Snapdragon 865 на борту. Компания очень гордится этим, а аналитики упражняются в предсказаниях, что вряд ли кто-то из конкурентов сможет обойти Redmi и предложит ценник ниже на 5G-смартфон с флагманской аппаратной платформой от Qualcomm.

 

Назвали технологии, которые Redmi активно внедряла – фото 1

 

Redmi также заявляет, что она много внимания уделяет различным технологиям и сделала весомый вклад в популяризацию различных решений. Так, глава компании Лю Вейбинг назвал пять технологий, которые они активно продвигали в своих устройствах.

 

Назвали технологии, которые Redmi активно внедряла – фото 2

 

В частности, речь идет о технологии быстрой зарядки, популяризации NFC, порта USB Type-C, многомодульных камер и закаленного стекла Gorilla Glass 5 в устройствах с ценником в районе $140. Например, разъем USB Type-C предложили в бюджетнике Redmi 8A, а стекло Gorilla Glass пятого поколения получил Redmi Note 7.

 

По словам, Лю Вейбинга, ставка на пять озвученных технологий в итоге привели к росту спроса на смартфоны компании. Естественно, обещано, что Redmi будет и дальше нести новые технологии и разработки в массы.

 

Источник: mydrivers

Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Колян
"стал самым недорогим смартфоном" мля, как это?
25.03.2020 22:17
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Иван
Мля, как это есть такие Коляны, кто читать не умеет и вырывает слова из контекста. Ты забыл добавить на базе Snapdragon 865. Есть дешевле смартфон с этим процом, эрудит?
25.03.2020 22:24
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Колян
А теперь обдумай свой комментарий сам. Эрудит...
25.03.2020 22:36
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Иван
Такой же совет могу тебе дать и я тебе. Эрудит...мля
25.03.2020 23:00
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Назвали технологии, которые Redmi активно внедряла