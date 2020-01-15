Назвали время выхода обновления до Android 10 для Xiaomi Mi A3

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Не так давно волна возмущения пользователей из-за того, что Xiaomi запаздывает с выходом обновления до Android 10 для Xiaomi Mi A3, вылилась в сбор подписей под петицией. В своем обращении пользователи потребовали от компании скорейшего выхода апдейта. Волна народного негодования не осталась незамеченной со стороны производителя.





Так, изначально индийское подразделение Xiaomi заявило о том, что обновление практически готово, а вчера оно же известило, что выйдет апдейт в середине февраля. Напомним, что изначально «десятку» Xiaomi Mi A3 должен был получить в октябре прошлого года. Но по каким-то причинам апдейт так и не увидел свет в 2019 году.









Напомним, что Xiaomi Mi A3 вышел летом прошлого года и создан он на основе Xiaomi CC9e. Он обладает 6,088-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1560х720 точек, процессором Snapdragon 665, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.





В наличии аккумуляторная батарея на 4030 мАч, селфи-камера на 32-мегапикселя и тройная основная камера с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Есть слот для карт microSD, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, поддержка быстрой зарядки на 18 Вт и Bluetooth 5.0.





Источник: xda-developers.com







