Назван лучший смартфон MWC 2020

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Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса COVID-19, привела к тому, что крупнейшая мобильная выставка MWC 2020 была отменена. И это первый случай за 33 года. Тем не менее, производители не отказались от премьер новинок и постепенно анонсируют те устройства, которые они планировали показать в Барселоне.

Кроме того, сами организаторы выставки решили не оставлять без наград компании и продукты, которые, по их мнению, заслуживают признания. Так, стало известно о том, что титул «Лучшего смартфона MWC 2020» получил OnePlus 7T Pro. Среди претендентов на это звание были Huawei P30 Pro, iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Fold, но члены жюри отдали предпочтение флагману OnePlus.

Среди достоинств OnePlus 7T Pro жюри отметило высокую скорость, достойное программное обеспечение и фирменную технологию быстрой зарядки. По их мнению, с технологической точки зрения этот смартфон оптимален, а еще он предлагает доступную цену.

Напомним, что OnePlus 7T Pro обладает Fluid AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма с разрешением 3120х1440 точек, аккумулятором емкостью 4085 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой Warp Charge тройной основной камерой 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, чипом Snapdragon 855+ и ОС Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.

Источник: mwcbarcelona.com