Назван самый прочный смартфон 2019 года

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Известный автор YouTube-канала JerryRigEverything решил подвести итоги прошлого года и его финальным аккордом стал собственный чарт лучших смартфонов. Причем фаворитов он определял в различных номинациях и исходя из собственных соображений.

Если говорить более конкретно, то звание лучшего инновационного мобильного устройства досталось Nubia Z20. Несмотря на то, что это далеко не первая модель с двумя дисплеями, но именно наличие второго экрана на тыльной стороне вдохновило блогера и стало решающим фактом для определения лучшего. В число новаторских также попали складной Samsung Galaxy Fold и защищенный Blackview Max 1, обладающий встроенным проектором.

Звание самого прочно взял Google Pixel 3a, и он же был признан самым ремонтопригодным. А вот аутсайдерами по живучести стали Redmi Note 7 и Google Pixel 4 XL. Самым сложным в ремонте признан экспериментальный и складной Royole Flexpai.

Взялся оценивать блогер и красоту смартфона. Правда, определял лучшего он исходя из его внутренней привлекательности. Больше всего ведущему канала JerryRigEverything приглянулись «внутренности» Samsung Galaxy A80.

Источник: youtube