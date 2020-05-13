Названа цена Poco F2 Pro в Украине и время старта продаж

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Вчера было заявлено, что бренд POCO полностью перезапустился и в качестве подтверждения этого был представлен «убийца флагманов» Poco F2 Pro. Новинка строится на трех китах — дизайн, производительность и камера. За неплохой набор характеристик компания предложила вполне адекватный ценник.

Известно, что Poco F2 Pro будет доступен в Украине в точках продаж авторизированных партнеров POCO. Старт продаж запланирован на начало июня и версию с 6/128 Гб станут предлагать за 16 999грн. ($636), а покупка топовой модификации с 8/256 Гб обойдется ориентировочно в 18 999грн. ($711).

Раскрывать максимальный потенциал Poco F2 Pro призван чип Snapdragon 865, а еще тут предложили память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1, что означает, что смартфон должен летать. В аппарате реализовали огромную испарительную камеру и технологию LiquidCool Technology 2.0, чтобы обеспечить стабильную производительность без перегрева и троттлинга.

Батарея в Poco F2 Pro емкостью 4700 мАч и есть быстрая зарядка 30 Вт (до 100% за 63 минуты). Здесь установили всплывающую фронтальную камеру, AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб.

За последний год Xiaomi научилась предлагать неплохие камеры, ведь не зря ее смартфоны сумели попасть в рейтинг DxOMark. Если датчики 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп на практике покажут себя достойно, то у Poco F2 Pro есть все шансы стать популярным.

Кстати, для сведения, несмотря на шумиху и повышенный интерес, компании удалось продать всего 1,64 млн единиц Pocophone F1. И это немного. Посмотрим, каким будет «улов» у Poco F2 Pro.