Названа дата анонса флагмана Motorola Edge +

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Смартфоны Motorola нравятся пользователям все меньше и меньше. В компании с этим не готовы смериться и выпускают новые модели. После небольшого перерыва она намерена представить флагман. Сегодня Motorola сообщила о том, что определилась с датой анонса и представит новинку 22 апреля.

Компания не стала озвучивать то, какую модель она намерена показать. Но мало кто сомневается в том, что нас ждет премьера Motorola Edge +. Слухи говорят о том, что смартфон получит изогнутый по кромкам 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Внутри новинки должна стоять флагманская платформа Snapdragon 865 и не забудут установить модем Snapdragon X55 для того, чтобы смартфон мог работать в сетях пятого поколения. Обещано до 12 Гб оперативной памяти, наэкранный сканер отпечатков пальцев, операционная система Android 10 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Motorola Edge + получит одиночную 25-мегапиксельную фронтальную камеру, которую встроят в круглое отверстие в дисплее, а на тыльной стороне установят систему из трех датчиков изображения, где главный может быть разрешением 108-мегапикселей.

Источник: pocketnow