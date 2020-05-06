Названа дата анонса Honor X10

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В прошлом месяце Honor пообещала устроить шторм 5G. Его эпицентром должен стать Honor X10 с чипом Kirin 820. Новинка уже успела получить сертификат TENAA и оставалось дождаться оглашения даты анонса. Компания определилась со временем презентации и устроит ее 20 мая.

По той информации, которая была найдена в базе данных китайского сертификационного ведомства, Honor X10 должен предложить IPS-дисплей диагональю 6,63 дюйма и разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 4200 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и выдвижную фронтальную камеру на 16-мегапикселей.

Габариты устройства составили 163,7х76,5х8,8 мм и на его тыльной стороне установили основную камеру с четырьмя сенсорами 40 Мп (Sony IMX600) + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп + ToF. Имеется дактилоскопический датчик на боковой грани и фирменная оболочка EMUI 10 на основе Android 10.

Ожидается, что Honor X10 станет самым доступным 5G-смартфоном компании, который могут продавать за $280.

Источник: cnmo