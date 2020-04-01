Названа дата анонса Meizu 17

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Постепенно Meizu отходит от кризиса и выпускает новинки. В прошлом месяце глава компании пообещал, что апрель станет месяцем дебюта Meizu 17. И вот сегодня журналист одного из китайских изданий выложил в сеть фото приглашения, которое, по его утверждению, компания разослала СМИ.

Meizu уже не раз замечена за тем, что стремится креативно и необычно оформлять приглашения на свои презентации. В свое время она рассылала кружки, термосы, кирпичи, экшн-камеру и даже шлемы. В этот раз в качестве пригласительного билета выступил противоударный полицейский защитный щит. В нижней его части и указана дата релиза — 15 апреля.

Некоторые обратили внимание на смотровые отверстия в верхней части. Многие посчитали, что таким образом компания намекнула на многомодульную основную камеру с горизонтальным расположением датчиков. Но не забываем, что сегодня 1 апреля и все эти фото могут быть лишь чьим-то розыгрышем. Хотя, Meizu сейчас не на пике славы и вряд ли анонс ее новинки стоил бы таких усилий с придумываем розыгрыша.

Ожидается, что Meizu 17 получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 865 с 5G‑модемом Snapdragon X55, оперативку стандарта LPDDR5 и флеш-модуль UFS 3.0, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. В основной камере четыре модуля на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Ценник на базовую версию с 8/128 Гб памяти обещают на уровне $563, а вариант с 12/256 Гб обойдется в $662.

Источник: mydrivers