Названа дата дебюта игрового смартфона Oppo Ace 2

517

В сети уже ходили разговоры о планах Oppo выпустить флагманский Reno Ace 2. Компания подтвердила, что 13 апреля она покажет новый мобильник, который станет родоначальником новой продуктовой линейки — Ace.

Раньше смартфоны Ace выходили в рамках серии Reno, но отныне они самодостаточны для того, чтобы образовать свое отдельное семейство. А еще новинки будут ориентированы на геймеров.

Похоже, что Oppo решила создать свою линейку игровых смартфонов и первенцем станет Ace 2. Согласно той информации, которая мелькала в сети и на сайте TENAA, новинка будет построена на базе чипа Snapdragon 865, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб.

Oppo Ace 2 приписывают AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек, фронталку на 16 Мп, парочку стереодинамиков, поддержку Dolby Atmos, дисплейный сканер отпечатков пальцев и основную квадрокамеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Питать аппарат должна аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой Super VOOC 2.0 и обещают поддержку беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Работать гаджет должен под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.

Источник: mydrivers