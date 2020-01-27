Названа дата премьеры Poco X2

1620

Буквально сегодня утром компания Poco решила назвать дату проведения своей презентации, посвященной анонсу нового смартфона. Мероприятие пройдет 4 февраля в Индии и в его рамках будет представлен Poco X2. Об этом стало известно благодаря тизеру, который производитель опубликовал на своей странице в Twitter.









Одновременно с этим компания предлагает перейти на страницу продукта, чтобы больше узнать о нем. Конкретики с характеристиками практически нет. Сказано лишь, что новинка получит чип Snapdragon, систему жидкостного охлаждения, быструю зарядку и сможет похвастаться отличными игровыми возможностями.





Есть намек и на дисплей с повышенной частотой обновления. Так, производитель задает вопрос, насколько удобно пользоваться технологией, которой уже два десятка лет? И в данном случае под архаичной разработкой подразумевается экран с кадровой частотой 60 Гц.





Дразнит Poco также новым датчиком в основной камере и не сложно догадаться, что речь идет о Sony IMX686. По слухам, фронтальная камера Poco X2 получит два сенсора, а на тыльной стороне установят четыре модуля.





Напомним, что есть все основания говорить о том, что Poco X2 станет лишь переименованной версией Redmi K30 4G. А это означает, что нас ждет смартфон на базе Snapdragon 730G с 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, фронталкой 20 Мп + 2 Мп, основной камерой с датчиками 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт.





Источник: gizmochina.com