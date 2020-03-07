Названа дата презентации Xiaomi Mi 10 на глобальном рынке

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Несмотря на положительную динамику развития борьбы врачей и ученых всего мира с коронавирусом, негативные последствия общей истерии до сих пор заметны в практически любой плоскости жизни человечества, в первую очередь в экономической среде. Например, как многие знают, из-за эпидемии уже были отменены крупнейшие конференции уровня MWC и Google i/O.

Пострадали не только организаторы «массовых собраний». Среди пострадавших была Xiaomi, которая, по слухам, должна была представить на глобальный рынок свои флагманы этого года в последнюю неделю февраля. Однако, спустя почти месяц после выхода новости, Xiaomi информирует своих поклонников о новой дате глобального запуска аппаратов: 27 марта.





По привычному уже для компании образцу презентации в Китае, компания представит новую продукцию посредством онлайн-трансляции. Она будет транслироваться в прямом эфире на Twitter, Facebook и YouTube. Стрим запланирован на 27 марта в 15:00 по МСК.

Оба смартфона (Mi 10 и Mi 10 Pro) оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления изображения 90 Гц и работают от свежего чипа от Qualcomm Snapdragon 865. Основные различия между ними связаны с батареей - Mi 10 Pro имеет меньшую батарею, но более высокую скорость зарядки – и камерами.





Оба телефона имеют один и тот же основной датчик с разрешением 108 мегапикселей, но в комплект Mi 10 Pro входит дополнительный телеобъектив с разрешением 12 мегапикселей, телеобъектив с разрешением 8 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив с разрешением 20 мегапикселей. В то же время, Mi 10 порадует 13-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя дополнительными 2-мегапиксельными камерами.

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Источник: Twitter.com