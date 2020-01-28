Названа стоимость iPhone 9

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iPhone 9 (или iPhone SE 2) может стать реальностью уже в этом году. И случится это может в марте. А еще это вполне может быть первая модель компании ради которой не будут устраивать масштабный ивент. Ходят слухи, что Apple уже приступила к производству iPhone 9 и в первом квартале с конвейера сойдут 6 млн единиц. А всего компания выпустит в этот период 46 млн трубок различных моделей.





Аналитик Криш Санкар, который трудится в компании Cowen, заявляет о том, что в своей базовой комплектации смартфон будет стоить $475, а не $399 как предсказывалось ранее. Если его прогноз сбудется, то самым доступным смартфоном в модельном ряду Apple будет iPhone 8, а не iPhone 9.





Кстати, iPhone 9 или iPhone SE 2 — это не единственные названия, которые предсказывают новинке. Так, есть те, кто считает, что именовать ее будут iPhone mini или iPhone 8c/8s. Косвенно тот факт, что аппарат вольется в семейство «восьмерок», подтверждают изображения, на которых он предстает в дизайне iPhone 8.





О самом iPhone 9 известно, что он получит дисплей диагональю 4,7 дюйма, мощный чип Apple A13 Bionic, фирменную кнопку «Домой» и 3 Гб оперативки.

Зачем компании компактный и относительно недорогой смартфон? Среди наиболее вероятных причин его появления на рынке называют необходимость расширить модельный ряд устройств Apple и предложить доступный iPhone, который будет работать на увеличение продаж и позволит компании быть среди лидеров в табеле рангов крупнейших производителей смартфонов.





Источник: imore.com







