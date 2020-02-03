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Названы даты премьеры и старта продаж Xiaomi Mi 10

03.02.2020 1566 3

Похоже, что до презентации серии Xiaomi Mi 10, рукой подать. Так, сегодня на своей странице в сети Weibo вице-президент компании опубликовал пост, что «Mi 10 уже здесь». Правда, точная дата релиза озвучена не была.

 

Названы даты премьеры и старта продаж Xiaomi Mi 10 – фото 1


Тут на помощь приходят инсайдеры различных мастей, которые взялись за предсказания. Так, китайские источники сообщают о том, что премьера Xiaomi Mi 10 должна состояться 13 февраля, а старт продаж намечен на 14 февраля. Подтверждает эту информацию и магазин Xiaomi Jingdong, на котором появились ссылки на анонс 13 февраля и начало продаж 14 февраля. Ожидается, что премьера «десятки» пройдет в режиме видеоконференции.


По данным поставщика утечек Xiaomishka, Xiaomi Mi 10 будет запущен 12 февраля, онлайн-премьера пройдет 13 февраля и в продажу он поступит 14 февраля. Что касается Pro-версии, то до прилавков магазинов она доберется спустя четыре дня после старта продаж базового флагмана. Официально о дате анонса семейства Xiaomi Mi 10 компания должна объявить 7 февраля.

 

Названы даты премьеры и старта продаж Xiaomi Mi 10


Правдивы ли прогнозы, узнаем уже достаточно скоро. Но можно говорить с уверенностью, что анонс серии Xiaomi Mi 10 не за горами. Если предсказания сбудутся, то титул первых смартфонов с Snapdragon 865 возьмут флагманы серии Samsung Galaxy S20.


Источник: news.mydrivers.com



Xiaomi Mi 10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Yevghen
Отстой этот экран в форме водопада.
03.02.2020 13:21
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Ярослав Жолуденко
ха-ха, сяоми обосрались
03.02.2020 13:16
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...
А как должны были поступить они? Если Китай сейчас в карантите
03.02.2020 13:23
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Названы даты премьеры и старта продаж Xiaomi Mi 10