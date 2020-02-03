Названы даты премьеры и старта продаж Xiaomi Mi 10

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Похоже, что до презентации серии Xiaomi Mi 10, рукой подать. Так, сегодня на своей странице в сети Weibo вице-президент компании опубликовал пост, что «Mi 10 уже здесь». Правда, точная дата релиза озвучена не была.





Тут на помощь приходят инсайдеры различных мастей, которые взялись за предсказания. Так, китайские источники сообщают о том, что премьера Xiaomi Mi 10 должна состояться 13 февраля, а старт продаж намечен на 14 февраля. Подтверждает эту информацию и магазин Xiaomi Jingdong, на котором появились ссылки на анонс 13 февраля и начало продаж 14 февраля. Ожидается, что премьера «десятки» пройдет в режиме видеоконференции.





По данным поставщика утечек Xiaomishka, Xiaomi Mi 10 будет запущен 12 февраля, онлайн-премьера пройдет 13 февраля и в продажу он поступит 14 февраля. Что касается Pro-версии, то до прилавков магазинов она доберется спустя четыре дня после старта продаж базового флагмана. Официально о дате анонса семейства Xiaomi Mi 10 компания должна объявить 7 февраля.









Правдивы ли прогнозы, узнаем уже достаточно скоро. Но можно говорить с уверенностью, что анонс серии Xiaomi Mi 10 не за горами. Если предсказания сбудутся, то титул первых смартфонов с Snapdragon 865 возьмут флагманы серии Samsung Galaxy S20.





Источник: news.mydrivers.com







