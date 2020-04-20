Названы характеристики Realme X3

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Есть основания полагать, что в скором времени свет увидит третье поколение смартфонов серии Realme X. В частности, речь идет о скором анонсе Realme X3, который придет на смену Realme X2. Информация о новинке появилась на сайте китайского сертификационного агентства TENAA.

В плане дизайна — никаких открытий и экстерьер не сильная сторона новинки. Типичный дизайн устройств Realme и аппаратов других компаний. Лицевую панель займет IPS-экран диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Важная деталь — сдвоенная фронталка 16 Мп + 2 Мп.

Регулятор указывает на наличие 8-ядерного чипа с тактовой частотой 2,4 ГГц и, предположительно, это Snapdragon 765G. Модификаций будет три: 6/64 Гб, 8/128 Гб и 12/256 Гб. За автономность работы Realme X3 отвечает аккумулятор емкостью 4100 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.

Работать аппарат станет под управлением Android 10 с оболочкой Realme UI. Для основной камеры приготовили четыре модуля: 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (портретный) + 2 Мп (макрообъектив). Дактилоскопический датчик встроили на боковой грани.

О точной дате анонса Realme X3 еще предстоит узнать.

Источник: cnbeta