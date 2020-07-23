Названы самые мощные Android-смартфоны первой половины 2021 года

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Статистика бенчмарка AnTuTu показала, что самым мощным флагманом в лагере Android по итогам первых шести месяцев текущего года стал Oppo Find X2 Pro, а на втором месте оказался Oppo Find X2. Но только лидеру удалось преодолеть рубеж в 600 тысяч «попугаев», тогда как другие участники рейтинга набрали меньше заветной цифры.

Кто в когорте мощных

«Бронзу» взял Xiaomi Mi 10 Pro и за ним расположились следующие модели: iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro, iQOO 3, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10, Black Shark 3 и Samsung Galaxy S20+. Нам лишь остается акцентировать внимание, что весь топ-10 самых мощных заняли смартфоны с Snapdragon 865 на борту и сам рейтинг актуален для рынка Китая.

Сильные середнячки

Не забыли разработчики AnTuTu ранжировать по уровню производительности и смартфоны среднего класса. Вполне справедливо и ожидаемо лидером стал Oppo Reno3 5G на базе Dimensity 1000L. Второе и третье места заняли Redmi 10X Pro и Redmi 10X, получившие чип Dimensity 820. За пределами тройки лидеров оказались Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro с процессором Kirin 985, Honor 30S, Honor X10 и Huawei Nova 7 SE, обладающие Kirin 820. А замкнули десятку самых мощных модели с чипом Snapdragon 765G: Oppo Reno4 Pro и Reno4.

Источник: cnmo