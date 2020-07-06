Названы сроки выхода EMUI 11 и устройства, которые могут получить апдейт

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Санкции США не отразились на поддержке смартфонов Huawei. Компания продолжает выпускать обновления и в прошлом году вышла EMUI 10, которая постепенно приходит на устройства Huawei. Тем временем, производитель уже смотрит в будущее и готовится выкатить EMUI 11.

Когда ждать

Президент департамента программного обеспечения Huawei Ван Ченглу объявил о том, что анонс EMUI 11 состоится в третьем квартале нынешнего года. Возможно, ее релиз устроят на ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference, которая должна состояться в августе нынешнего года.

Кто в числе претендентов

Что касается нововведений и изменений, а также список устройств, которые получат новую версию фирменного интерфейса, то Huawei обещает рассказать о них позже. Но инсайдеры не были бы собой, если бы не выкатили перечень гаджетов, на которые, предположительно, придет EMUI 11:

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/ Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 X/Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P40/P40 Pro/P40+/P40 Lite

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Nova 6/Nova 6 5G

Huawei Nova 5/5 Pro/5T/5Z/5i/5i Pro

Huawei Enjoy 10/10s/10 Plus

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor 30/30 Pro/30 Pro+/30s

Honor V30/V30 Pro

Honor V20

Honor 20/20 Pro/20 Youth Edition/20S

Honor 20 Pro

Honor 9X/9X Pro

Ходят также слухи, что в скором времени состоится релиз новой версии фирменной операционной системы Hongmeng OS 2.0 (Harmony OS 2.0).

Источник: mydrivers