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  • Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip

Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip

21.01.2020 875 1

11 февраля Samsung покажет серию Galaxy S20. О новинках говорят охотно, обсуждают их характеристики и строят прогнозы о популярности. В немалой степени успех новинок на рынке будут определять ценники на них. Автор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах решил поделиться своими прогнозами в части ценообразования на смартфоны.

 

Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip – фото 1


Речь идет о стоимости 5G‑версий, которые будут продаваться на территории Европы. Он ориентирует на то, что за Galaxy S20 5G запросят 900-1000 евро, Galaxy S20+ 5G оценят в 1050-1100 евро, а покупка Galaxy S20 Ultra 5G обойдется в 1300 евро.

 

Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip – фото 2


По словам Макса Вайнбаха, ценники на 4G-версии будут примерно на 100 евро ниже. Если говорить о рынке США, то там смартфоны могут продавать по цене $850, $950 и $1200 соответственно. Не забыл он упомянуть и о той цене, которую должны установить на складной Galaxy Z Flip. За раскладушку на рынке Европы могут запросить 1400 евро.

 

Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip – фото 3


Напомним, что устройства серии Galaxy S20 получат AMOLED-матрицы с максимальной кадровой частотой 120 Гц, круглое отверстие под фронталку и в случае с Galaxy S20 Ultra это будет модуль на 40 Мп, чипы Snapdragon 865 или Exynos 990, многомодульные основные камеры, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч, дисплейные сканеры отпечатков пальцев и поддержку технологии быстрой зарядки. 


Источник: twitter.com



Samsung Galaxy S20 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Amir Mag
верится
21.01.2020 12:37
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Названы вероятные ценники на флагманы серии Samsung Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip