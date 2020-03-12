Не будем торопиться? Насколько дешевеют iPhone и Android-смартфоны

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Рынок смартфонов перенасыщен. На прилавках магазинов можно найти сотни различных моделей и большинство из них обладают схожим дизайном и характеристиками. Единственный способ выделиться — игры с ценой. Эксперты советуют «не гнать коней» и не спешить с покупкой новинок в первые дни старта продаж.

Стоит подождать исправления ошибок от производителей в ПО, да и цена со временем станет ниже и можно будет прикупить б/у модели по приятным ценам. Вопрос, когда именно изменятся ценники на поддержанные смартфоны и насколько?

Исследовательская компания BankMyCell взялась за анализ того, как меняется цена на смартфоны со временем. Они пришли к выводу, что элемент «новизны» быстрее всего теряют смартфоны из лагеря Android и в течение года стоимость обрушивается на 45,18% от первоначальной цены. Через два года ценник упадет уже на 71,41%. И этот вывод справедлив для топовых устройств с ценником от $700.

А вот iPhone удается дольше удерживать свои ценовые позиции и за год они теряют в цене 23,45%. Спустя два года, поддержанные «айфоны» дешевеют на 45,46% и через четыре — на 33,09%.

Стремительнее дешевеют недорогие Android-смартфоны. Так, через год они уже стоят вдовое дешевле, а через два года ценник снижается на 79,66%.

Источник: gizchina