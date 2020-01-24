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Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ

24.01.2020 1617 1

Усилиями производителей нас приучили к тому, что современный смартфон — это большой смартфон. На экране должно помещаться много информации, а сам мобильник с легкостью заменит портативный кинотеатр. Но есть немало тех, кто пресытился большими дисплеями и сетует на то, что сложно купить компактный смартфон с небольшим экраном.

 

Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ – фото 1


Небольшие телефоны иногда случаются, но они предлагают настолько грустные характеристики, что пользователи вынуждены останавливать свой выбор на чем-то покрупнее. Не стал исключением и новый смартфон Rakuten Mini, вышедший в Японии.

 

Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ – фото 2


Это аппарат начального уровня с ориентиром, прежде всего, на детей, заключенный в корпус с габаритами 106,2х53,4х8,6 мм при весе всего 79 грамм. В его активе экран диагональю 3,6 дюйма при разрешении 1280х720 пикселей.

 

Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ – фото 3


Базируется смартфон на Snapdragon 439, обладает 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 Гб, аккумулятором емкостью 1250 мАч, фронталкой на 5 Мп и основной одиночной камерой на 16 Мп. Для работы в сотовых сетях есть карта eSIM.


Оценили Rakuten Mini в $199 и за пределы Японии, он скорее всего, не выйдет.  


Источник: japanese.engadget.com

Rakuten Mini
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
fkn magic
ну есть же мелкие самсунги с9, с10 и тому подобное, где вытянутые экраны до 6" - они и так меньше по размеру чем старые 5-5" телефоны. куда уж меньше то. а пиздюкам нынче мелкие не предлагать, они наоборот большие плафоны выбирают
24.01.2020 14:42
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Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ