Не лопата: вышел компактный Rakuten Mini с дисплеем 3,6ʺ

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Усилиями производителей нас приучили к тому, что современный смартфон — это большой смартфон. На экране должно помещаться много информации, а сам мобильник с легкостью заменит портативный кинотеатр. Но есть немало тех, кто пресытился большими дисплеями и сетует на то, что сложно купить компактный смартфон с небольшим экраном.









Небольшие телефоны иногда случаются, но они предлагают настолько грустные характеристики, что пользователи вынуждены останавливать свой выбор на чем-то покрупнее. Не стал исключением и новый смартфон Rakuten Mini, вышедший в Японии.









Это аппарат начального уровня с ориентиром, прежде всего, на детей, заключенный в корпус с габаритами 106,2х53,4х8,6 мм при весе всего 79 грамм. В его активе экран диагональю 3,6 дюйма при разрешении 1280х720 пикселей.









Базируется смартфон на Snapdragon 439, обладает 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 Гб, аккумулятором емкостью 1250 мАч, фронталкой на 5 Мп и основной одиночной камерой на 16 Мп. Для работы в сотовых сетях есть карта eSIM.





Оценили Rakuten Mini в $199 и за пределы Японии, он скорее всего, не выйдет.





Источник: japanese.engadget.com