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Не обновляйте свой Samsung: похоже, защита от выгорания дисплея отсутствует в One UI 6 на базе Android 14

24.11.2023 261 0

Дисплей может выгореть...

Смартфоны Samsung известны своими великолепными AMOLED-экранами, но, как и другие OLED-панели, они подвержены выгоранию, поэтому южнокорейский гигант применил механизм в One UI 5, чтобы сохранить дисплеи в первозданном виде. Похоже, что защита от выгорания отсутствует у One UI 6 на базе Android 14.

 

samsung

 

Уже многие устройства Samsung получили стабильную версию Android 14, еще больше получат обновление до конца года. Но учитывая последние новости, возможно, вы захотите немного подождать с обновлением.

 

Через нашу короткую концентрацию внимания и склонность к скуке через каждые несколько минут мы постоянно переключаемся между приложениями. Но кнопки навигации и панель уведомлений остаются на том же месте. Поэтому One UI 5 периодически смещает на несколько пикселей положение иконок строки состояния, таких как батарея, часы, wifi и сигнал.

 

Это видно, если сделать несколько снимков экрана и открыть их в галерее. Строка состояния (и навигации), накладываемая на ваш снимок экрана, должна быть видимой, и вы сможете заметить, сместились ли элементы строки состояния. В One UI 6 они остаются статическими вне зависимости от того, что вы делаете.

 

samsung

 

В One UI 6 иконки остаются на том же месте, и это делает экраны устройств Samsung под управлением Android 14 уязвимыми к выгоранию. Пока компания официально не отреагировала на это беспокойство пользователей.

 

Источник: reddit

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 24.11.2023
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Не обновляйте свой Samsung: похоже, защита от выгорания дисплея отсутствует в One UI 6 на базе Android 14