Не прошло и полгода: Apple вновь закрывает часть своих магазинов из-за коронавируса

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Во всем мире истерия по поводу пандемии новой коронавирусной инфекции стихает. Но сама пандемия и не думает прекращаться: количество заболевших становится с каждым днем все больше, и прогнозы не самые утешающие. Повторения ситуации первой волны заболеваемости боится одна из самых крупных компаний в мире – Apple. Как и в недавнем прошлом, Купертиновцы решили закрыть несколько своих магазинов, в этот раз 11 штук.

Apple закрывает магазины во Флориде, Северной Каролине, Южной Каролине и Аризоне. В Аризоне закрывается больше всего магазинов, а именно шесть. В Северной Каролине и Флориде закрываются два магазина, а в Южной Каролине закрывается только один магазин.





Apple сегодня выпустила официальное заявление: «В связи с текущей ситуацией с COVID-19 в некоторых населенных пунктах, в которых мы работает, временно закрываются магазины». «Мы делаем этот шаг с большой осторожностью, поскольку внимательно следим за ситуацией и с нетерпением ждём момента, когда наши команды и клиенты вернутся».

Конечно, вполне возможно, что этот список с течением времени будет только расти. С открытием границ на территории США число случаев коронавируса, предположительно, будет расти, что может побудить Apple закрыть ещё больше магазинов.



Другие мегакорпорации пока что отмалчиваются. Но мы знаем, как реагируют компании на действия Apple. Скорее всего, в ближайшее время другие конгломераты повторят практику Яблочников.





Источник: USA Today