Не только OnePlus, но и аксессуары покажут 14 апреля

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Поколения флагманов OnePlus меняет ежегодно и в этом году состоится премьера уже седьмого по счету семейства — OnePlus 8. Само пресс-мероприятие пройдет в онлайн-формате 14 апреля. Нас ждет анонс OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. Пришло сообщение, что помимо смартфонов компания покажет также парочку новых аксессуаров.

Речь идет о TWS-наушниках OnePlus Bullets Z и беспроводном зарядном устройстве мощностью 30 Вт. О гарнитуре нет никаких точных сведений. По слухам, она будет относиться к классу премиум-устройств с поддержкой Bluetooth 5.0 и системой шумоподавления. Предполагается, что зарядный кейс получит технологию быстрой зарядки через порт USB Type-C.

Что из этого соответствует действительности, узнаем через пару недель. По традиции предшествует запуску устройств промо-кампания. Вот и сейчас OnePlus избрала тактику понемногу раскрывать какие-то черты смартфонов. В сети появился тизер, который указывает на то, что устройства серии OnePlus 8 получат платформу Snapdragon 865, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0.

Не забыл глава компании Пит Лау прокомментировать вопрос с ценообразованием и заявил, что ценник на новинки не перешагнет отметку $1000. К сожалению, никакой конкретики в части того, какие цены стоит ждать, не последовало. Напомним, что инсайдеры уже подсуетились и ориентирует нас на то, что OnePlus 8 будет стоить от $540, за «прошку» придется отдать от $580 и лайт-версию будут предлагать от $430.

Источник: 91mobiles