Не тратьте деньги зря. Почему 8К-видео вещь бесполезная в современных смартфонах

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Каждый раз кажется, что удивить камерой во флагманах нас уже не смогут. Создается впечатление, что технологии достигли своего потолка и дальше нас ждут лишь незначительные изменения ряда параметров и алгоритмов работы. Но производители все же находят чем удивлять. В актуальном поколении флагманов Samsung Galaxy S20 и Redmi K30 Pro одна из фишек — съемка видео в разрешении 8К.

Кто-то считает, что это новый уровень и в будущем съемка 8К станет стандартом для флагманов. Но есть немало тех, кто уверен, что такое высокое разрешение вещь бесполезная и дорогая на данный момент. За возможность создавать ролики в максимальном качестве приходится расплачиваться тем, что они имеют жесткие ограничения по времени (до 5 минут) и требуют больше свободного пространства на смартфоне.

Если есть необходимость создать ролик большей продолжительностью, то необходимо прибегнуть к склейке видео, а для хранения ролика продолжительностью 5 минут необходимо 3 Гб памяти. Решить проблему со свободным пространством поможет поддержка карт microSD. Так, например, серия Galaxy S20 предлагает поддержку карт памяти до 1 ТБ. Но не все производители готовы к такой щедрости в части поддержки карт microSD.

Не стоит списывать со счетов и тот факт, что 8К видео приводит к тому, что возрастает нагрузка на внутренние компоненты и это может привести к перегреву устройства и, как следствие, к сбоям в его работе. Среди причин, почему этот формат так и не станет в скором времени популярным называют и то, что на рынке сейчас не так много телевизоров и мониторов с поддержкой такого стандарта для просмотра соответствующего контента. А те что есть — стоят дорого.

С другой стороны, в том же семействе Galaxy S20 предложили такую фишку, как стоп-кадр из видео 8К. Можно выбрать любое изображение из видео, сделав качественную и четкую фоточку разрешением 33 Мп.

В любом случае на данный момент технология 8К-видео еще достаточно несовершенна и больше маркетинговый инструмент без реальных преимуществ ее использования. Но при этом эта фишка позволяет бравировать производителям и наращивать ценник на смартфон. Скорее всего, до того, как 8К станет стандартом для мобильных устройств пройдет как минимум пару лет.

Источник: mydrivers