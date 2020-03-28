Недавний отчет рынка смартфонов доказал: Китай больше всех пострадал от коронавируса

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Отчет от агентства Counterpoint Research о мировом рынке смартфонов показал замедление продаж на 14% в феврале 2020 года. Информация указывает на то, что данная тенденция не собирается заканчиваться. Старший аналитик Counterpoint Research Жан Парк утверждает, что «Худшее еще впереди». Это связано с прогнозом того, что коронавирус затронет мировую экономику так же, как и предыдущие глобальные пандемии.





Поскольку пользователи смартфонов вынуждены оставаться дома в карантине, а мировая экономика находится в максимально нестабильном состоянии, рынок смартфонов ожидаемо пребывает в ужасе. Counterpoint Research привели два основных риска развития ближайшего будущего глобального рынка смартфонов. Эти риски связаны с возможным существенным снижением будущего потенциала рынка

«1. Продолжительная глобальная рецессия. В настоящее время мы предполагаем относительно острую, но кратковременную рецессию на глобальной основе», - пишет сотрудник Counterpoint Research Питер Ричардсон. «2. Вторая волна вирусных инфекций скорее всего достигнет пика в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года. Связано это с тем, что прошлым пандемиям также следовал данный «двойной пик». COVID-19 может иметь такие же последствия».

Ожидается, что за пределами Китая произойдет «относительно скромное снижение спроса на смартфоны», сказал Ричардсон. «Но растет вероятность того, что мы пересмотрим наши оценки в сторону понижения».





Counterpoint Research также представил диаграмму ожидаемого влияния COVID-19 на рынок. Можно отметить экстремальное падение продаж смартфонов в Китае, и менее интенсивные, но все же довольно значительные падения продаж смартфонов в остальном мире. Ожидается, что до конца этого года увеличится спрос на услуги потокового видео, игры, потоковую музыку и розничную торговлю через Интернет.





По данным Counterpoint Research, объемы перевозок свидетельствуют о том, что доминирование Китая в производстве сокращается. В 2016 году на долю китайских организаций приходилось 75% мирового производства смартфонов. В 2017 году этот процент упал до 74%, в 2018 году - до 72%. Доля Китая в мировом производстве смартфонов в 2019 году снизилась до 68%.

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Источник: Counterpoint Research