Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291

На большой распродаже 11.11 недорогой смартфон POCO M5 можно купить еще дешевле. Эта модель сочетает элегантный дизайн, приятные тактильные ощущения благодаря рельефной задней поверхности, хороший экран, камеру и производительность.
Смартфон имеет экран IPS с диагональю 6,58”, разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Глаза ощущают комфорт, интерфейс работает плавно.
Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает приемлемую скорость работы. Смартфон имеет модификации 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.
Камера 50 МП f/1.8 обеспечивает приятные кадры при хорошем освещении. Однако не стоит ждать отличных результатов в затемнении.
Аккумулятор POCO M5 на 5000 мАч позволяет смартфону автономно работать 1,5 дня. Приобрести телефон можно по ссылке:
POCO M5 – 3 291 грн (цена 11.11)
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