Недорогой Pixel 4a скоро представят. Теперь точно?

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Едва ли есть компания, вокруг запуска смартфонов которой столько же неопределённости, сколько вокруг Pixel 4a от Google. Устройство переносили, показывали на живых фотографиях и снова переносили. Недавно смартфон даже начали продавать, но никаких официальных сообщений от Google всё ещё нет. Сегодня вопросов стало чуть меньше —﻿﻿﻿ Pixel 4a прошёл сертификацию в FCC.

Что узнали?

Есть три модели новинки: G025J, G025M и G025N. ﻿Скорее всего, первый вариант будет доступен только пользователям из США, а другие два для покупателей в Европе и других странах.

Если верить слухам, смартфон получит 5,81-дюймовый OLED экран с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080 x 2340﻿ пикселей. Pixel 4a оснастят процессором Snapdragon 730 и 6 ГБ оперативной памяти. Комплектация постоянной памяти будет две —﻿﻿﻿ ﻿64 и 128 ГБ. Объём аккумулятора увеличится по сравнению с предыдущей моделью, теперь нам будет доступно 3080 мАч.

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По части камер всё будет достаточно скромно, компания по традиции собирается брать за счёт ПО —﻿﻿﻿ 12,2 МП основная камера и телевик на 16 МП. ﻿

Обычно сертификация говорит о крайне скором запуске смартфона, но мы уже убедились, что с Pixel возможно всё.



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Источник: PhoneArena