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  • Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц

Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц

11.05.2020 1384 3

На прошлой неделе Meizu «разродилась» анонсом флагманов Meizu 17 и Meizu 17 Pro, призванные вернуть пользователей в ряды фанатов компании. Новая линейка вышла самобытная внешне и мощная внутри, с чипом NFC и большим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Как оказалась, компания приберегла еще один сюрприз.

 

Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц – фото 1


Сегодня на своей официальной странице в Weibo производитель опубликовал официальное заявление, которым пообещал прокачать экраны серии Meizu 17. В будущем компания выпустит обновление, которое увеличит частоту обновления дисплеев до 120 Гц.


Такой финт позволит пользователям получить «более экстремальный и плавный опыт». Похоже, что в будущем владельцы Meizu 17 и Meizu 17 Pro смогут выбирать в настройках режим работы дисплея 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

 

Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц – фото 2


Сегодня в Китае стартовали продажи флагманов серии Meizu 17, и первая партия разошлась менее чем за минуту. Сколько единиц было приобретено, не сообщается. Со своей стороны, компания поблагодарила тех, кто первым приобрел новинки и заверила своих фанатов, что стремится максимально удовлетворить высокий спрос на новинки. Meizu обещает сделать все от нее зависящее, чтобы ускорить производство и поставки смартфонов.

 

Источник: weibo


 

Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
INN
А чего в новостях не только написали по какой цене слили первую партию?
11.05.2020 15:47
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Иван
А ты настолько туп и ленив, чтобы не посмотреть новость об анонсе, где цены назвали? Можешь не отвечать, знаю, что ты туп
11.05.2020 17:29
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Vasya
Они что ето прибиригли на потом,или как можно розогнать олед матрицу,ето не теен
11.05.2020 15:20
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Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц