Недостаточно 90 Гц? Компания разгонит дисплеи серии Meizu 17 до 120 Гц

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На прошлой неделе Meizu «разродилась» анонсом флагманов Meizu 17 и Meizu 17 Pro, призванные вернуть пользователей в ряды фанатов компании. Новая линейка вышла самобытная внешне и мощная внутри, с чипом NFC и большим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Как оказалась, компания приберегла еще один сюрприз.









Сегодня на своей официальной странице в Weibo производитель опубликовал официальное заявление, которым пообещал прокачать экраны серии Meizu 17. В будущем компания выпустит обновление, которое увеличит частоту обновления дисплеев до 120 Гц.





Такой финт позволит пользователям получить «более экстремальный и плавный опыт». Похоже, что в будущем владельцы Meizu 17 и Meizu 17 Pro смогут выбирать в настройках режим работы дисплея 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.









Сегодня в Китае стартовали продажи флагманов серии Meizu 17, и первая партия разошлась менее чем за минуту. Сколько единиц было приобретено, не сообщается. Со своей стороны, компания поблагодарила тех, кто первым приобрел новинки и заверила своих фанатов, что стремится максимально удовлетворить высокий спрос на новинки. Meizu обещает сделать все от нее зависящее, чтобы ускорить производство и поставки смартфонов.

Источник: weibo



