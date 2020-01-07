Neon: искусственный человек от Samsung

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Еще до начала выставки CES 2020 компания Samsung интриговала анонсом загадочного продукта с названием Neon. Многие тогда предположили, что речь идет об искусственном интеллекте. Во многом эти предположения подтвердились, но компания пошла дальше и создала «искусственного человека».

Neon не робот или голосовой помощник. Это симулированный человек-помощник, которые появляется на экране и выглядит он весьма реалистично. По факту это анимированный чат-бот, позволяющий вести диалог с компьютерным человеком, который дает ответы на самые различные вопросы. На поиск информации и ответ у него уходит всего несколько миллисекунд.

У Neon есть свои страницы в Twitter и Linkedin, где он написал, что «он привносит научную фантастику в реальность», а его «миссия — создавать и воображать будущее для всех». В перспективе Samsung надеется, что проект искусственного человека найдет свое применение в различных сферах жизни. Так, Neon будет работать в качестве телеведущего, докладчика или актера кино, а для кого-то он станет просто другом.

Маркетинговая риторика в плане того, что же такое Neon, достаточно амбициозная. Так, компания заявляет, что у «компьютерного человека» есть свои эмоции и воспоминания. Бета-версия Neon будет запущена позже в этом году.

Источники: cnet, cnbc

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