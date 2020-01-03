Неубиваемые смарт-часы Amazfit T-Rex на фото

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Компания Huami, которая известна тем, что производит фитнес-браслеты Mi Band для Xiaomi, в конце прошлого года объявила о своих планах выпустить в начале 2020 года серию гаджетов с названием Amazfit T-Rex. Тогда не было точно сказано, какие продукты войдут в новую линейку. Сегодня стало очевидно, что смарт-часы там точно будут.









В сети появилось фото первых умных часов семейства Amazfit T-Rex. Общее направление и дизайн нового гаджета почти не изменилось по сравнению с прочими устройствами Amazfit. Перед нами часы с круглым циферблатом в черном цвете. Корпус изготовлен из металла, а ремешок тут силиконовый. В целом получились массивные и брутальные часы для сильной половины человечества.





Есть сведения, что Amazfit T-Rex получили ударопрочный, термостойкий, морозоустойчивый и водостойкий корпус. Он специально разработан для того, чтобы выжить в непростых и самых неблагоприятных условиях эксплуатации.





Что касается аппаратной составляющей новых смарт-часов, то тут нет никакой информации. Но уже скоро мы узнаем все о них. Компания объявила, что привезет их на выставку CES 2020 и их анонс состоится 8 января.





Источник: news.mydrivers.com



