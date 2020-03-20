Неутешительные итоги февраля на рынке смартфонов

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Пандемия коронавируса больно ударила по транспортным и туристическим компаниям. Серьезные потери несет и технологический сектор. Многие производители смартфонов зависят от поставок из Китая, который только-только приходит в себя после последних событий, а также никому не удалось избежать падения продаж.

Отчет аналитиков Strategy Analytics указывает на то, что по итогам февраля продажи смартфонов в мире просели на 39% в годовом исчислении и составили 65 млн единиц, тогда как поставки упали на 38% в годовом исчислении и в количественном выражении было отгружено 62 млн трубок.

Но наибольший интерес представляют те перестановки, которые произошли в табеле рангов. Так, Huawei, которая завершила прошлый год на второй строчке рейтинга крупнейших производителей мобильных устройств, по итогам февраля оказалась за пределами тройки лидеров и занимает четвертое место. Если в январе 2020 года компания поставила на рынок 12,2 млн смартфонов, то в феврале всего 5,5 млн.

Благодаря кризису Apple удалось себе вернуть второе место в рейтинге крупнейших компаний и это несмотря на то, что и она не избежала падения поставок устройств.

Третье место смогла завоевать Xiaomi, а лидером по-прежнему остается Samsung. Стоит обратить внимание, что у южнокорейского гиганта оказался наибольший запас прочности и в феврале его поставки упали примерно 2 млн трубок по сравнению с январем. И это лучший показатель на фоне конкурентов.

Источник: sina