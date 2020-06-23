Неужели новый Pixel наконец-то на подходе?

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Google Pixel 4a наконец-то скоро презентуют. Иначе как объяснить, что страница со смартфоном появилась сразу в двух французских интернет-магазинах? Там устройство предложено в двух цветах, что опровергает слухи об отказе Google от синей версии.

Будет доступно две расцветки —﻿ синяя и чёрная. Первая получила модельный номер GA02101-FR﻿, а вторая GA02099-FR﻿. Компания даже предложит версию на 128 ГБ постоянной памяти, а стоят смартфоны всего 441 и 506 евро соответственно. Первый магазин, который называется eStock.fr предлагает доставить новинку всего за 8-12 рабочих дней. Магазин Ordimedia говорит, что ожидаемое время прибытия —﻿﻿ 7 июля.

Подробности о смартфоне

Google Pixel 4A —﻿﻿ устройство среднего класса. Нам уже давно известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 730 и OLED-экран диагональю 5,81" с разрешением FHD+. На лицевой панели установлена 8МП фронтальная камера, сзади находится основной 12,2 МП модуль.

Ёмкость аккумулятор нового Pixel составит 3080 мАч. Интересно, что Google не отказалась от 3,5 мм разъёма для наушников.

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Источник: gsmarena