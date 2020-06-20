Неужели подешевеет? Ходят слухи, что iPhone 12 будет стоить меньше 650 долларов на старте продаж

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До сегодняшнего дня большая часть слухов в Сети намекала на то, что Apple готовит в этом году 4 вариации iPhone 12. Это 5,4-дюймовая модель начального уровня, две 6,1-дюймовые версии и 6,7-дюймовая модель. Базовая модель, скорее всего, будет стоить $649, что сделает ее более доступной по цене, чем прошлогодний iPhone 11. По слухам, стандартный iPhone 12 будет иметь работать от свежего чипа компании Bionic A14, который порадует возможностью соединения с сетями нового поколения.



Правда, несмотря на снижение ценника, вряд ли это порадует фанатов бренда из стран, отличных от США. Например, наших стран. Опустим наценку наших магазинов, даже 650 долларов – это очень много. Тем более, что 5G-модем нам, по сути, и не нужен, и неизвестно, когда он вообще может понадобиться. Судя по всему, это понимают и ребята из Apple, так как сегодня появился еще один слух о выпуске еще одной, пятой версии iPhone 12.



Согласно экспертам, пятая модель будет предлагать только возможность 4G-соединения. Это поможет Apple нацелиться на аудиторию, которая пока не видит смысла покупать 5G-смартфон. И если это так, то 4G-вариант станет базовой моделью iPhone 12, и по этой логике серия смартфонов будет начинаться с еще более низкой цены.





Конечно, на данный момент это всего лишь домыслы, и пока не появится больше информации, трудно сказать что-то адекватное по поводу появления настолько дешевого для компании смартфона. Ведь Яблочники известны не только оверпрайсом, но и четкой маркетинговой компанией. Если на рынке появится такой аппарат, то недавно представленный iPhone SE станет особо никому не нужен. Как и любая другая компания, Apple не хотели бы составлять конкуренцию самой себе.

Остается дождаться официальной презентации.





Источник: tomsguide.com