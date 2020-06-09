Невышедший Xiaomi Redmi 9 уже продают со скидкой!

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Xiaomi продолжает радовать и удивлять. Компания ещё даже не представила свой новый крутой бюджетный Redmi 9, а его уже продают на AliExpress с большой скидкой!

Характеристики

Смартфон хорош почти во всём - отличная производительность, неплохие камеры, хороший экран и всё, что только нужно от устройства. Не зная, что его цена без скидки составляет всего $211, никто бы не догадался, что он настолько недорогой. А ведь смартфон получил далеко не бюджетные характеристики: 8-ядерный Helio G80, огромный аккумулятор на 5020 мАч, USB Type-C, часто просто необходимый ИК-порт, NFC и безрамочный FHD+ экран диагональю 6,53".

Трудно понять, как Xiaomi собирается зарабатывать на этом огненном аппарате, но для нас это и не важно - главное, что топ за свои деньги. Но ситуация дошла до абсурда, когда на смартфон появилась ещё и жирная скидка.

Теперь его можно купить ещё дешевле

Все подписчики нашего телеграм-канала andro-price уже успели урвать Redmi 9 всего за 139 долларов! Пока неизвестно, является ли скидка ошибкой магазина, или устройство действительно продают так дешёво. В любом случае, не попытаться купить новинку просто нельзя, благо сделать это предельно просто. Всё, что от вас требуется - перейти по ссылке и ввести секретный промокод 30CPREDMI9﻿ . Пока нет информации о том, сколько продлится акции, но мы предполагаем, что все оставшиеся смартфоны продадут за несколько часов.